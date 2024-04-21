Технический директор "Альфа Таури" о гонке в Китае: "Смена шин на дистанции"

После завершения Гран При Китая в компании Pirelli опубликовали информацию о порядке смены шин на трассе.

Гонщики были вынуждены делать пит-стопы для замены шин в разное время гонки. Некоторые из них совершали три остановки, другие - всего одну.

Наиболее часто останавливались на смену шин Макс Ферстаппен, Ландо Норрис и Серхио Перес. Они делали два пит-стопа во время гонки.

Чарльз Леклер и Карлос Сайнс сделали одну пит-стоп и продолжили гонку на тех же шинах до финиша.

Фернандо Алонсо совершил целых три остановки для замены шин, начиная с 23-го круга. При этом он использовал разные комплектации шин - от Soft до Hard.

Люк Хэмилтон, Нико Хюлькенберг, Эстебан Окон и другие гонщики также совершали пит-стопы в течение гонки.

Больше всего пит-стопов сделал Гильермо Чжоу - целых четыре. Он использовал различные комплектации шин в течение гонки, включая Soft и Hard.

Ланс Стролл оказался единственным, кто сделал пять пит-стопов. Он начал гонку на шинах Soft и закончил на Hard, проехав 35 кругов.

Кевин Магнуссен, Логан Сарджент, Даниэль Риккардо, Юки Цунода и Валттери Боттас также совершали пит-стопы в течение гонки, выбирая разные стратегии замены шин.

Сокращения использованных типов шин: Hard - C2, Medium - C3, Soft - C4. N - новые шины, а U - шины с прикаткой. В скобках указано количество пройденных кругов до пит-стопа.