Стартовая гонка Гран-при Китая

Вчера в гонке "Гран При" в городе Сильверстоуне проводились квалификационные заезды. Пилот команды Red Bull, Макс Ферстаппен, показал отличный результат, показав время 1:33.660, что позволило ему стать первым на старте.

На втором месте оказался пилот также из команды Red Bull - Серхио Перес. Его время составило 1:33.982, отставание от лидера составило 0.322 секунды.

Третье место занял Фернандо Алонсо из команды Aston Martin. Он продемонстрировал результат 1:34.148, отстав от первого места на 0.488 секунды.

Лидер гонки Макс Ферстаппен опередил четвертого пилота, Ландо Норриса из команды McLaren, всего на 0.505 секунды. Время Норриса составило 1:34.165.

Пятое место занял пилот McLaren - Оскар Пиастри, который показал результат 1:34.273, отстав на 0.613 секунды от лидера.

В шестой позиции оказался Шарль Леклер из команды Ferrari с временем 1:34.289, отставанием 0.629 секунды.

Карлос Сайнс из команды Ferrari занял седьмое место, его результат - 1:34.297, отставание 0.637 секунды.

Восьмое место досталось пилоту Mercedes - Джорджу Расселу, который продемонстрировал время 1:34.433, отстав на 0.773 секунды от первого места.

На следующей строчке расположился Нико Хюлкенберг из команды Haas с результатом 1:34.604, отставанием 0.944 секунды.

Закрывает топ-10 пилот Sauber - Валттери Боттас. Его время 1:34.665, отставание от лидера - 1.005 секунды.

В квалификации также участвовали другие пилоты, занимая соответствующие позиции в таблице результатов. Сегодня состоится главная гонка, на которой пилоты поборются за победу на трассе.