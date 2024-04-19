Стартовое поле спринта Гран При Китая

На трассе состоялась квалификация, в ходе которой гонщики продемонстрировали свои возможности. Лидером стал Ландо Норрис из McLaren, показав результат в 1:57.940. Это было впечатляющее выступление от пилота.

На втором месте расположился Льюис Хэмилтон из Mercedes, показавший время 1:59.201, отстав на 1.261 секунды. Также в топ-3 вошел Фернандо Алонсо из Aston Martin, показавший результат 1:59.915, отстав на 1.975 секунды.

Макс Ферстаппен из команды Red Bull показал время 2:00.028, что позволило ему занять четвертое место. На пятом месте оказался Карлос Сайнс из Ferrari с результатом 2:00.214.

Серхио Перес из Red Bull стал шестым, показав результат 2:00.375. Седьмое место занял Шарль Леклер из Ferrari, а восьмую строчку занял Оскар Пиастри из McLaren.

Валттери Боттас из Sauber стал девятым с результатом 2:01.044, а десятое место занял Гуаньюй Чжоу из Sauber, показавший время 2:03.537.

Следующие позиции заняли Джордж Расселл из Mercedes, Кевин Магнуссен из Haas, Нико Хюлкенберг и Даниэль Риккардо из RB. Последние пять мест заняли Лэнс Стролл из Aston Martin, Пьер Гасли из Alpine, Эстебан Окон и Алекс Элбон из Williams, а также Юки Цунода из RB.

Итоговым лидером стал Ландо Норрис, продемонстрировавший впечатляющее выступление на квалификации, показав время 1:57.940.