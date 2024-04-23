Haval готовит россиянам сюрпризы. Что известно о предстоящих новинках?

Китайская автомобильная марка Haval готовится к значительному расширению модельного ряда в России. Одним из ключевых событий станет официальный запуск внедорожника H5 на отечественном рынке в 2024 году. Однако компания не останавливается на этом.

По информации издания «Журнал Авто.ру», к концу текущего года на прилавки автосалонов также поступят новые модели: компактный кроссовер H3, а также кроссовер H7 (Dargo/Big Dog) и рамный внедорожник нового поколения H9.

Фото: Автоновости Дня

Предполагается, что Haval Dargo, который в России будет представлен под именем H7, будет иметь увеличенные размеры (4705×1908х1780 мм), новый дизайн, включая более выразительные задние стойки и передок, а также другой набор двигателей по сравнению с текущей моделью.

Согласно данным из Китая, у Dargo будут как традиционные двигатели внутреннего сгорания, так и гибридные силовые установки мощностью от 326 до 378 л.с. Однако в России, скорее всего, будут доступны только турбированные моторы объемом 1,5 и 2,0 литра, развивающие 184 и 238 л.с. соответственно. Они будут в паре с роботизированной коробкой передач и передним или полным приводом.

Что касается рамного внедорожника H9 нового поколения, то его еще нет в продаже даже в Китае. Премьера данной модели ожидается на Пекинском автосалоне в скором времени. Известно, что H9 будет иметь дизайн, схожий с Haval Raptor, и оснащен 224-сильным бензиновым или 186-сильным дизельным двигателями в зависимости от версии. Обе версии будут поставляться с автоматической трансмиссией и полным приводом.

По информации из источников, прода наладится новый Haval Dargo под брендом H7 в России осенью. Что касается H9, то пока неизвестно точное время начала продаж, однако до этого момента на российский рынок ожидается выход другой новинки от Haval - компактного паркетника H3. Эта модель будет предлагаться с 1,5-литровым турбированным двигателем в двух версиях мощности и с передним или полным приводом.

Ранее «Автоновости дня» сообщали, что в 2024 году в российскую линейку Haval также войдет внедорожник следующего поколения Haval H5. Эта модель уже привлекла внимание покупателей за несколько месяцев до официального запуска.