Haval остается лидером среди иностранных автомобилей в России

На российском авторынке в марте текущего года было продано 16 045 автомобилей Haval, что на 130% больше, чем годом ранее. По итогам первого квартала 2024 года продажи Haval в России увеличились на 140% и достигли отметки в 37 639 машин. Таким образом, Haval стал лидером среди зарубежных автопроизводителей на отечественном рынке, а доля бренда составила 11,47%, в то время как годом ранее этот показатель был на уровне 9,3%. Эти данные были предоставлены аналитиками агентства "АВТОСТАТ" с ссылкой на информацию от АО "ППК" и с учетом собственного анализа рынка.

Самым популярным автомобилем Haval на российском рынке в марте остается компактный кроссовер Jolion, который нашел своих покупателей в количестве 6 387 единиц (+92%). На втором месте расположился среднеразмерный кроссовер Haval M6, проданный в количестве 3 468 штук. Третье место у кроссовера Haval F7 с показателем в 2 532 реализованных машины (рост на 140%).

Как ранее сообщало агентство "АВТОСТАТ", китайский автопроизводитель Great Wall Motor планирует расширить модельный ряд Haval в России за счет нового кроссовера - Haval H3. Начало продаж этой новинки запланировано на второй квартал 2024 года.

На фото: Haval