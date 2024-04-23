Хельмут Марко считает, что Максу уже можно думать о титуле.

Макс Ферстаппен продемонстрировал выдающуюся производительность и завоевал первое место на Гран При Шанхая, увеличив отрыв в личном зачете до 25 очков над своим напарником по команде Серхио Пересом и до 34 очков над Шарлем Леклером. Согласно Хельмута Марко, консультанта Red Bull по автоспорту, настало время задуматься о возможном титуле на этот сезон.

«Гонка прошла весьма напряженно, с двумя выездами автомобиля безопасности, – поделился Марко в интервью немецкому Sky. – Были моменты, когда сердце застывало: два круга до финиша Макс чуть не врезался в обломки, но справился с этим мастерски».

«Мы снова стали свидетелями великолепной победы Ферстаппена. Команда отработала на отлично, несмотря на жалобы Переса на автомобиль безопасности. Для него второе место было вполне по силам».

«Я убежден, что у нас отличный болид, а Макс демонстрирует высочайший класс. На каждом этапе гонки он держит всё под контролем и бережно относится к износу шин. Пора задуматься о титуле на этот сезон».

«Макс – один из величайших заездчиков в истории автоспорта. Всего ему 27 лет, и перед ним открывается большое будущее».