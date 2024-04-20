Хэмилтон испытал на себе всю тяжесть несчастья.

После заезда в Шанхае в субботу команда Mercedes приняла решение внести изменения в настройки машины Льюиса Хэмилтона, что привело к тому, что он не смог пройти во второй сессию квалификации.

«Перед квалификацией я внес множество изменений в настройки, на некоторых участках трассы все было в порядке, но перед поворотом №14 у меня возникли проблемы с торможением, – поделился своими впечатлениями семикратный чемпион мира. – Но такова судьба», - отметил он.

Сегодня утром машины наших гонщиков были почти идентично настроены, но в течение дня мы решили продолжить эксперименты с настройками. Я выбрал одно направление, а Джордж Расселл – другое.

«Нам необходимо что-то менять, но сегодня это не сработало. Я постараюсь проявить себя в гонке на максимуме, хотя 18-е место в квалификации – довольно плохой результат. Когда я принимал решение вносить изменения в настройки, я думал, что хуже уже не бывает. Но я ошибался, это точно», - добавил Хэмилтон.

Затем последовало эмоциональное и довольно прямолинейное высказывание, в котором говорилось о том, что в жизни случаются разочарования.