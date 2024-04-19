Kia EV5 GT до официального показа: взгляните заранее

Как передает информационное агентство, Kia Stinger GT объявлен мертвым. Да здравствует электрический GT! После EV6 GT на рынок выходит новый EV5 GT. Хотя его анонсировали в прошлом году, официального запуска пока не было. Однако в Китае появились утечки изображений в рамках процесса гомологации автомобиля. Фотографии были опубликованы на сайте Министерства промышленности и информационных технологий, где также есть некоторые предварительные технические характеристики.

На сайте MIIT новая электрическая кроссовер названа полноприводным EV5 GT, а не GT-Line. На размытых изображениях сложно определить, что написано на бэйдже - GT или GT-Line, но мы ставим на первое. Согласно техническим данным, у автомобиля имеется передний электрический двигатель с пиковой мощностью 215 лошадиных сил и 229 фунт-футов крутящего момента. На задней оси мощность составляет еще 98 л.с. и 125 фунт-футов.

Статусно отметим, что непрерывная мощность, как и ожидалось, значительно ниже: 83 л.с. и 73 фунт-футов на переднем мосту вместе с 64 л.с. и 55 фунт-футов на заднем. Вес полноприводного Kia EV5 GT составляет внушительные 4916 фунтов, а автомобиль установлен на 20-дюймовых колесах с шинами 255/45 R20. Что касается размеров, длина составляет 164 дюйма, ширина - 73,8 дюйма, высота - 67,5 дюйма. Это почти на 21 дюйм короче, на 0,6 дюйма уже и на 6,7 дюйма выше, чем EV6 GT. Межосевое расстояние 108,2 дюйма меньше на шесть дюймов, чем у его старшего брата.

Напомним, что обычный EV5 был представлен в октябре прошлого года во время первого в истории события Kia EV Day в Сеуле. Компания рассматривает возможность выпуска EV5 в Северной Америке, но окончательное решение еще не принято. Стоит отметить, что новый электрический кроссовер базируется на переднем приводе, в отличие от заднебоковой схемы, характерной для EV6 и других моделей Kia/Hyundai/Genesis на платформе E-GMP. Также вместо более продвинутой 800-вольтовой системы установлена 400-вольтовая электрическая архитектура, которая не обеспечивает таких быстрых времен зарядки.

По информации из источников, запланирован еще один высокопроизводительный электрический кроссовер, так как уже прошел год с момента обещания Kia выпустить EV9 GT. Планируется, что он появится в начале 2025 года.