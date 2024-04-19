Водитель геройски управляет Pagani Utopia по затопленным улицам Дубая

Рекордные дожди в Объединенных Арабских Эмиратах не остановили водителя Pagani Utopia от прогулки на редком гиперкаре по затопленным улицам Дубая. Транспортное средство стоимостью более $2 миллионов обычно проводит большую часть своей жизни в гараже. Однако здесь так не произошло, поскольку храбрый владелец не боялся справиться с большими водными преградами.

Сначала было видно, что водитель колеблется. Но кто бы не колебался? В конечном итоге, им все-таки пришлось преодолеть неглубокую воду. Это был риск, на который владелец (предположительно) решился. Многое могло пойти не так, проблемы, которые могли привести к дорогостоящим ремонтным работам. Даже самый маленький ремонт на автомобиле на заказ, таком как Pagani, обходится в кругленькую сумму.

Фото: Motor1.com

Хотя белый Nissan Patrol прошел через воду без проблем благодаря поднятой подвеске, мы не можем сказать то же самое о гиперкаре, поскольку он практически приклеен к дороге. С небольшим или отсутствующим дорожным просветом, даже малейшая неровность дороги может вызвать проблемы. Водитель, сидевший за рулем, должен был провести грубые расчеты в уме, прежде чем решиться на этот шаг.

Utopia будет редким видом, даже в сверхбогатом городе Дубай. Pagani выпускает всего 99 автомобилей, все с двойным турбированным 6,0-литровым AMG V-12 двигателем, развивающим 852 лошадиные силы. Некоторые увидят водителя героем, осмелившимся использовать такой дорогой автомобиль в не самых идеальных условиях. Другие будут утверждать, что владелец поступил безрассудно, рискуя серьезно повредить Utopia.

Мы можем с уверенностью предположить, что деньги для водителя не имеют значения, не беспокоясь о потенциальных дорогостоящих последствиях. Вода не выглядит слишком глубокой, но если бы у меня все еще был мой Miata, я бы неохотно решился проверить воду, буквально.