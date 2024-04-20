Хорнер призывает не расслабляться

Глава команды, Кристиан Хорнер, выразил признательность за работу Серхио Переса.

Кристиан Хорнер отметил, что эта суббота стала для команды очень удачной, начавшись с победы в спринте и завершившись поулом, который Макс Ферстаппен выиграл вместе с Серхио Пересом, обеспечив команде первый ряд на старте Гран При.

Команда Red Bull Racing выиграла свою 100-ю квалификацию за 15 лет, а первый поул был завоеван на этой же трассе в 2009 году.

Кристиан Хорнер подчеркнул, что ситуация с Серхио Пересом могла сложиться иначе, так как гонщик в последний момент прошел во вторую часть квалификации из-за быстрого улучшения покрытия трассы. Возможно, команде стоило бы использовать дополнительный комплект резины, чтобы избежать подобных ситуаций.

Кристиан Хорнер подчеркнул, что несмотря на преимущество в зачете, команда продолжает улучшать технику, так как сезон только начался, и конкуренты могут быстро внедрить новшества, изменяя баланс сил. Поэтому Red Bull Racing не намерены расслабляться.

Кристиан Хорнер также отметил, что Серхио Перес продемонстрировал отличные результаты в этом сезоне, стартуя из первого ряда вместе с Максом и помогая команде выиграть три гонки. Он похвалил уверенность и спокойствие Переса, отметив, что гонщик стал более фокусированным и профессиональным.

Кристиан Хорнер подчеркнул, что Серхио Перес является важным членом команды, получает отличную поддержку от инженеров, и его контракт, заканчивающийся в конце сезона, мотивирует его показывать высокие результаты. Гонщик успешно справляется с давлением и продолжает улучшать свои навыки, что позволяет ему выступать на высоком уровне.