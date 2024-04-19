Хорнер заявил, что продление контракта с Пересом не является приоритетом

Хорнер выразил удовлетворение результатами мексиканца в начале текущего сезона, однако подчеркнул, что необходимо удостовериться в его стабильности на протяжении всего года.

«Боюсь, мы ещё далеки от того, чтобы подтвердить состав на следующий сезон. Просто невероятно, что мы проводим только пятый этап, а уже столько разговоров о составах на следующий год», - отметил Хорнер.

Он также добавил, что соглашение с Пересом истекает в конце текущего сезона, и хотя пилот блестяще выступает, окончательное решение по его будущему будет принято позже.

Комментируя слухи о возможном переходе Карлоса Сайнса в команду Audi, Хорнер прокомментировал: «Это чистая спекуляция. Мы понятия не имеем, предлагали ли в Audi что-то Карлосу, и если предлагала, то что конкретно».

По мнению Хорнера, интерес к испанскому гонщику вполне естественен, учитывая его талант. «Сайнс – ключевой игрок на рынке пилотов, поэтому вполне естественно, что к нему проявляют повышенный интерес», - подчеркнул руководитель Red Bull Racing.

Хорнер также уточнил, что сейчас команда наслаждается уровнем стабильности, который продемонстрировал Серхио Перес, и хочет увидеть его сохранение на протяжении всего текущего сезона.