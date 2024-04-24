HP — главный спонсор Формулы-1, включая команду Ferrari.

Команда Ferrari объявила о заключении многолетнего контракта с американской компанией HP Inc., которая получила статус титульного спонсора. Теперь команда будет именоваться Scuderia Ferrari HP и использовать технологические разработки HP в своей повседневной работе.

Согласно договоренности, логотипы HP начнут появляться на гоночных болидах и костюмах гонщиков Феррари - Шарля Леклера и Карлоса Сайнса, а также на форме команды Scuderia Ferrari HP.

В дополнение к поддержке команды Формулы 1, HP будет спонсировать Гоночную академию Ferrari, киберспортивную группу и гонщицу Майю Вейг, которая выступает в женской F1 Academy.

Исполнительный директор Ferrari, Бенедетто Винья, поделился мнением о партнерстве: «Основатель нашей компании всегда вдохновлял нас на стремление к развитию. Мы увлечены инновациями как на дороге, так и на трассе, а также нацелены на создание устойчивого будущего, начиная от углеродного следа и заканчивая обучением будущих поколений».

«Мы обнаружили общие ценности с HP, что делает эту компанию идеальным партнером для нас. Мы с нетерпением ожидаем начала сотрудничества, возможностей для роста и совместного преодоления будущих вызовов», - отметил Бенедетто Винья.