Хюлькенберг: Немного разочарован, что не удалось попасть в финал

В последний день недели гонщики команды Haas F1 прекратили свою борьбу за выход во вторую часть квалификации перед грядущим спринтом.

Кевин Магнуссен оказался на двенадцатой позиции и поделился мнением: «Я не могу назвать себя разочарованным, но нам было известно после тренировок, что Ferrari, Mercedes и одна из машин Aston Martin еще не показали свою истинную скорость.

Мы допустили ошибку, делая перерыв между своими попытками выехать на трассу во второй части квалификации, и в это время начался дождь. Однако двенадцатое место на старте гонки – это не так уж и плохо».

Нико Хюлкенберг, оказавшийся на тринадцатой позиции, выразил разочарование: «Меня немного расстраивает, что мне не удалось пройти в финальный этап квалификации – все решали миллисекунды. Во время первой сессии шел мелкий дождь, хотя трасса была сухой. А вот во второй все стало немного сложнее.

Если бы у нас было больше времени для подготовки, исход событий мог бы оказаться другим. Это был не самый простой день, с одной лишь тренировкой, но все находились в одинаковых условиях. Я чувствую себя комфортно за рулем, что добавляет оптимизма».