Hyundai на пути к разработке собственной наноохлаждающей пленки

Очередное теплое весеннее обострение и приближение лета напоминают о необходимости борьбы с жарой в машинах. Hyundai активно развивает свою наноохлаждающую пленку, объявленную еще прошлым летом. Она призвана стать лучшей альтернативой обычным тонировкам стекол и обеспечить максимальное охлаждение салона автомобиля.

Необходимо было показать эффективность новой технологии в реальных условиях. Hyundai выбрала Пакистан для тестирования пленки на 70 машинах клиентов. Здесь дневная температура легко достигает 50 C, и обычная тонировка стекол запрещена из соображений безопасности.

Пока идут испытания в Пакистане, Hyundai утверждает, что наноохлаждающая пленка Nano способна снизить температуру водительской зоны на 10,98 C по сравнению с обычной тонировочной пленкой, и на 12,33 C по сравнению с машиной без тонировки.

Пленка показала еще большую эффективность в снижении температуры внутренней поверхности. Уже удалось снизить температуру аварийной площадки на 15,38 C по сравнению с обычной тонировкой и на целых 22 C по сравнению с не тонированным автомобилем.

Последние испытания направлены на проверку долговечности пленки в реальных условиях эксплуатации, что является важным этапом разработки новой технологии.

Специалисты пока не назвали точных сроков, но утверждают, что Nano Cooling Film успешно борется с внешней тепловой энергией, предотвращая проникновение жары внутрь салона. Ее уникальная структура позволяет эффективно снижать температуру внутри машины, делая поездки более комфортными.

Hyundai также подчеркивает, что пленку можно использовать совместно с обычными тонировками для достижения еще более впечатляющих результатов. Это открывает новые горизонты в области комфорта и теплоизоляции автомобилей.



Фото: Carsweek.ru