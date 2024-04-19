Рост импорта легковых автомобилей в Россию в первом квартале 2024 года увеличился в 2,5 раза.

Эксперты портала «Автостат» представили данные об импорте автомобилей на российский рынок. В первом квартале текущего года было доставлено 295,7 тыс. машин, что свидетельствует о увеличении на 2,5 раза. Среди них 212,4 тыс. автомобилей являются совершенно новыми.

Отдельно стоит отметить, что наилучшим месяцем оказался март с результатом в 87,4 тыс. автомобилей. За ним следуют январь – 64,2 тыс. штук и февраль, где было ввезено 60,8 тыс. автомобилей. По данным экспертов, в сегменте подержанных автомобилей отмечается понижение импорта на 22%. За первый квартал было доставлено 83,3 тыс. подержанных автомобилей, причем наилучшие показатели также зафиксированы в марте – 40,4 тыс. штук.

Вторую позицию в списке занимает февраль – 23,1 тыс. машин, а третью – январь с результатом в 19,8 тыс. автомобилей. Главным направлением импорта остается Китай, который занимает 66,4% от общего объема. На втором месте располагается Киргизия, доля которой составляет 24,6%. Замыкает тройку лидеров Казахстан с 3,2%.

Если говорить об импорте подержанных автомобилей, то Япония по-прежнему лидирует, несмотря на все ограничения – доля составляет 50,4%.

Фото: Carsweek.ru

Тем временем на российском рынке стало заметно увеличение цен на автомобили, которые поставляются по схеме параллельного импорта. Рост цен был зафиксирован с начала апреля.