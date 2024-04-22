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Результаты 16-й недели на авторынке РФ: только легковые автомобили показали рост

В России с 15 по 21 апреля 2024 года было продано 34916 новых автотранспортных средств. Об этом сообщается в отчете агентства "АВТОСТАТ", ссылаясь на данные АО "ППК" и проведенную сегментацию.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
22.04.2024, 17:11
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Фото: Autostat.ru

В России с 15 по 21 апреля 2024 года было продано 34916 новых автотранспортных средств. Об этом сообщается в отчете агентства "АВТОСТАТ", ссылаясь на данные АО "ППК" и проведенную сегментацию.

По данным экспертов, 86% всех проданных автотранспортных средств в третьей неделе апреля пришлось на легковые автомобили, что составляет 29989 единиц. Именно легковые машины продемонстрировали рост на 4% по сравнению с предыдущей неделей.

Другие сегменты рынка автотранспорта показали отрицательную динамику. Так, продажи автобусов сократились на 6% до 459 штук. Продажи грузовиков и легких коммерческих автомобилей снизились на 11%, достигнув отметки в 2432 и 2036 единиц соответственно.

В общем, рынок автотранспортной техники продемонстрировал незначительный рост на 2%, в основном за счет увеличения продаж легковых автомобилей.

Источник: АВТОСТАТ

Источник

Авторынок россии (20)Легковые автомобили (22)Продажи (118)Грузовые автомобили (6)Автобусы (3)Легкие коммерческие автомобили (5)

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