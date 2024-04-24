Jetour представил в России внедорожники T1 и T5, о которых было известно.

Новинки от китайского автопроизводителя Jetour уже на подходе. В ближайшем будущем на российском рынке появятся внедорожники T1 и T5. По информации издания «Известия», первый из них, T1, планируется к появлению в начале 2025 года, а вот T5 ожидается только к 2027 году.

Jetour T1 оснащен гибридной силовой установкой, которая базируется на турбомоторе объемом 1.5 литра. Внешне новинка отличается более плавными и изящными линиями кузова по сравнению с уже доступным на российском рынке внедорожником T2. Длина автомобиля составляет примерно 4,7 метра, при этом колесная база равна 2,8 метра. Дизайн интерьера, включая овальный руль, парящий мультимедийный экран и селектор трансмиссии, был заимствован у модели T2.