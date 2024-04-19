Как на ковре-самолете. OMODA S5 тест-драйв CARS.RU

Длинную череду кроссоверов было интересно разбавить седаном гольф-класса. Тем более, что производитель постарался привлечь внимание аудитории. Визуально - объемной решеткой радиатора с 3D-рисунком, светодиодной оптикой, оранжевыми деталями в ноздрях бампера и по внешним порогам, хромированными элементами кузова.

В оформлении салона используются спокойные цвета и классическая компоновка. Материалы отделки высокого качества и приятные тактильно. Передняя панель из мягкого пластика, вставки из кожи с контрастной прострочкой. Две горизонтальные ленты по всей панели визуально расширяют салон. Есть опасения, что многочисленные вертикальные ребра в полосе с воздуховодами будут собирать пыль, а черная глянцевая поверхность - отпечатки пальцев. Кнопки и ручки климат-контроля физические, расположены удобно и управляются интуитивно.

В центральной консоли располагаются: отсек для мелочей со сдвижной крышкой, в нем 2 разъема USB и розетка 12V. Два подстаканника, панель беспроводной зарядки, “шайба”, дублирующая управление мультимедийным центром. Селектор передач с понятным откликом, но неудачной кнопкой Паркинг на верхней грани, несколько раз режим включался случайным нажатием ребром ладони. Подлокотник с ящиком под ним.

Кресло водителя с с электрическими регулировками в 6 направлениях. Подушка сидения несколько коротковата, но даже для человека крупной комплекции можно настроить общее комфортное положение.

В комплектации Ultra автомобиль OMODA S5 оснащен широким комплексом электронных помощников:

Система мониторинга слепых зон (BSD)

Предупреждение о покидании полосы (LDW)

Ассистент удержания в полосе (LKA)

Ассистент помощи при перестроении (LCA)

Адаптивный круиз-контроль (ACC)

Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA)

Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW)

Система автономного экстренного торможения (AEB)

Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA)

Работает все это хозяйство надежно и слаженно, действительно помогая водителю избежать неприятных инцидентов как в движении по городу, так и на трассе.

В марте дороги в центре города уже полностью очистились от снега, поэтому оценивалась динамика и управляемость на сухом асфальте. В распоряжении редакции был автомобиль с с турбированным двигателем E4T15B, объёмом 1,5 литра, развивающим 147 л.с., работающий в паре с вариатором CVT25, отличающимся усиленной конструкцией со стальным ремнем Bosch. Для обычного режима “дом-работа” сочетание эластичного турбомотора и бесступенчатой коробки Omoda S5 подходит идеально. При необходимости же резко ускориться тоже можно рассчитывать на отзывчивость и резвость агрегатов, особенно при включенном режиме Спорт. Руль при этом легкий и не всегда четко передает обратную связь с дорогой. В энергичном спуске с одной из эстакад на ТТК корпус автомобиля приподнимался настолько, что электроника подозревала отрыв в свободный полет и начинала тревожно мигать панелью и аварийкой. Колейность и мелкие ямки на дороге OMODA S5 преодолевает уверенно.

OMODA S5 предлагает качественное оснащение силовыми агрегатами на проверенной платформе, современное визуальное оформление и богатое оснащение основными и дополнительными опциями. В текущих условиях рынка автомобиль с уверенностью найдет своего покупателя.