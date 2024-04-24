Лучшие модификации Land Rover Freelander II для покупки с пробегом.

На вторичном рынке России самым популярным вариантом Land Rover Freelander II является модель с 2,2-литровым дизельным двигателем семейства DW12 (150–190 л.с.), что составляет около 80% всех предложений. Производитель заявляет примерный ресурс данного двигателя на уровне 350 тысяч километров, в то время как турбокомпрессор, как правило, прослужит до 200 тысяч км.

У кроссоверов старше 2010 года возникают проблемы с топливной системой: недолговечные форсунки и топливный насос высокого давления Bosch, который иногда может подвести.

Автомобили с 233-сильным бензиновым атмосферным V6 объемом 3,2 литра от Volvo составляют около 8% предложений на рынке подержанных автомобилей. У данного двигателя самый высокий ресурс - до 500 000 километров. Однако проблемным местом здесь является система вентиляции картерных газов. Кроме того, шестерни и подшипники привода ГРМ могут быстро изнашиваться. Ресурс цепи ГРМ превышает 250 000 километров.

Фото: Carsweek.ru

Смену вышеперечисленному двигателю пришел 240-сильный двигатель Ford EcoBoost 2.0Т с более скромным ресурсом - около 250 тысяч км.

Все доступные двигатели устанавливаются с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin TF-80 (78% автомобилей). Для дизельного двигателя также доступна коробка передач 6МКПП Getrag М66 от Ford, которую можно охарактеризовать как долговечную. Автоматическая коробка передач также отличается хорошей надежностью, срок службы превышает 250 000 км.

Согласно эксперту издания "За рулём", у Land Rover Freelander 2 действует правило: чем позднее год выпуска, тем лучше.

При выборе автомобиля до рестайлинга оптимальным вариантом будет кроссовер с бензиновым атмосферным V6 объемом 3.2 литра. Среди автомобилей после рестайлинга, моложе 2012 года, рекомендуется предпочесть модели с дизельным двигателем, советует специалист.

Фото: Carsweek.ru

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