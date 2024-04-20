Карлос Сайнс принес извинения за касание машины напарника.

Спринт Гран При Китая принес гонщику Карлосу Сайнсу пятое место. На заключительных кругах испанец поборолся с Фернандо Алонсо и Шарлем Леклером, что оказало влияние на результаты.

Сайнс оценил действия Алонсо как оптимистичные и признал свою вину в столкновении с напарником.

«Я отлично стартовал и активно давил на Макса Ферстаппена в начале гонки. Понимал, что обойдя его, у меня будет шанс на победу. Возможно, из-за этого я излишне изналёживал шины, и мне пришлось мониторить их состояние до самого финиша», - прокомментировал гонщик.

Относительно касательств с Алонсо, Сайнс заявил: «Я думаю, что мой маневр в седьмом повороте был очень удачным. Наверное, этим он его спровоцировал к решающему шагу в девятом повороте. Но это действие стоило нам обоим гонки. Моя машина пострадала, а покрышки загрязнились. Можно сказать, что это был рискованный маневр с его стороны».

«В результате машина стала плохо держаться из-за повреждений. Я пытался сохранить свою позицию, но в эпизоде с Леклером перешёл допустимую черту – я приношу за это свои извинения. Сегодня мы оба дрались на пределе. Я делал всё возможное, чтобы держать машину под контролем», - отметил гонщик.