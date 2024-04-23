Проблемы с уменьшением мощности обнаружены у Kia Niro EV и EV9

Вновь корейские автопроизводители столкнулись с проблемами, связанными с недавно выпущенными электромобилями. Этот раз не обошёл стороной и Kia, которая объявила об отзыве избранных моделей EV9 и Niro EV. Отзыв затронет восемь автомобилей по всей стране, из-за проблем с болтами дифференциала.

Уведомление о проблеме было выпущено через Национальное управление безопасности дорожного движения. Оказалось, что болты шестерни дифференциала в EV9 и блоке привода Niro EV не были затянуты должным образом на заводе. Это может привести к серьезным проблемам во время движения, включая потерю мощности и блокировку дифференциала.

Владельцы этих моделей могут заметить скрежет во время движения, что является сигналом проблемы. Производитель Kia гарантирует бесплатную замену детали, а также возместит расходы всем владельцам, которые уже заплатили за исправление проблемы.

Интересно, что эти проблемы с болтами не самые первые в ряду технических недочетов у корейских брендов. Ранее Kia, вместе с Hyundai и Genesis, отзывали большинство своих электромобилей на базе платформы e-GMP в США. Эти машины испытывали проблемы с блоком управления зарядкой, что могло привести к затруднениям с зарядкой 12-вольтовой батареи.

Таким образом, Kia продолжает сталкиваться с техническими проблемами в своих электромобилях. Однако компания активно реагирует на выявленные недочеты и предлагает владельцам бесплатное устранение проблемы, поддерживая свою репутацию ответственного производителя на авторынке.

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