Kia представила свой первый пикап в оригинальном камуфляже от известного художника

Новое официальное изображение Kia Tasman в ярком камуфляже, разработанное совместно с художником Ричардом Бойдом-Данлопом, было опубликовано компанией.

Представители Kia отметили, что особенный камуфляж, разработанный при участии известного в Австралии и Новой Зеландии художника, подчеркивает дух приключений, присущий новому Tasman.

По мнению автопроизводителя, новый пикап символизирует приверженность бренда Kia к инновациям и уникальному дизайну, а также к духу авантюризма. Элементы суши и моря в сочетании с яркими оттенками и цветами морских глубин на эксклюзивном камуфляже отражают уважение к австралийской культуре серфинга, заявили в Kia.

Премьера Kia Tasman, запланированная на 2025 год, станет началом выхода южнокорейской марки на рынок пикапов C-сегмента. Продажи автомобиля будут осуществляться поэтапно по всему миру, включая ключевые рынки, такие как Корея, Австралия, Африка и Ближний Восток.

В то время как Kia готовит к запуску новый пикап, в Россию был привезен надежный и доступный кроссовер от того же производителя, который оказался более доступным по цене, чем китайские аналоги.