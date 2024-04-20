Модель FAW Bestune B70 из Китая стала значительно дешевле для российских покупателей

Компания FAW представила обновленную систему скидок на модель FAW Bestune B70 2022 года. Максимальная сумма скидки, которую ранее предоставляли покупателям, составляла 100 тысяч рублей. Теперь же бренд решил значительно увеличить эту цифру до 250 тысяч рублей на четыре из пяти уровней комплектации, чтобы стимулировать рост продаж, как сообщает официальный портал FAW.

К примеру, модификация Enjoyment теперь будет стоить покупателям 2,2 миллиона рублей с учетом скидки в 250 тысяч рублей. А версия Exclusive стала еще более доступной, предлагаясь по цене 2,309 миллиона рублей. Прогрессивные и эксклюзивные версии автомобиля теперь доступны за 2,35 миллиона и 2,555 миллиона рублей соответственно. Вариант Vision можно приобрести за 2,8 миллиона рублей.

Фото: Carsweek.ru

Несмотря на снижение цены на лифтбек, его технические характеристики и опции остались нетронутыми.

Фото: Carsweek.ru

Под капотом автомобиля остается один из двух двигателей на выбор: 1,5-литровый турбированный мотор мощностью 160 лошадиных сил, работающий с роботизированной коробкой передач, или более мощный 2,0-литровый турбированный агрегат, который выдает 217 лошадиных сил и сопрягается с шестиступенчатой автоматической трансмиссией. В стандартном оснащении также присутствует передний привод.

Также стоит отметить, что недавно компания GAC представила три инновационных концепт-кара, полностью пересматривающих привычные стандарты в автомобилестроении.