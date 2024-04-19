Часовая коллекция Михаэля Шумахера выставлена на аукционе

Коллекция часов легендарного семикратного чемпиона мира Формулы 1 Михаэля Шумахера готовится к выставке на торги. Аукционный дом Christie’s объявил, что восемь часов, принадлежащих немецкому пилоту, будут проданы на аукционе.

Михаэль Шумахер за время своей карьеры в Формуле 1 накопил впечатляющую коллекцию часов, которая теперь будет представлена на торгах. Аукцион намечен на 13 мая в Женеве, Швейцария. Ожидается, что выручка от продажи всех часов составит около $4,8 миллиона.

Самую значительную часть оценочной стоимости коллекции составляют платиновые часы F.P. Journe Vagabondage 1, цена которых может достигнуть $2,2 миллиона. Среди других моделей, выставленных на торги, можно выделить такие как Paul Newman Daytona от Rolex за $440 тысяч и Audemars Piguet Royal Oak за $280 тысяч.

Особый интерес вызывает золотой хронограф Royal Oak, который Михаэль Шумахер получил в подарок на Рождество 2003 года от женевского главы команды Ferrari – Жана Тодта.

В дальнейшем Тодт порадовал Шумахера часами Vagabondage 1, сделанными на заказ и посвященными седьмому титулу чемпиона мира, который немец выиграл с командой Ferrari в 2004 году. На циферблате этих часов изображения, символизирующие эту победу.