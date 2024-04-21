Штраф в 10 тысяч евро наложен на команду Alpine

Стюарды Гран При Китая наложили штраф в размере 10 000 евро на команду Alpine в связи с инцидентом, произошедшим на пит-стопе у Пьера Гасли.

После тщательного изучения обстоятельств инцидента, стюарды восстановили хронологию событий. Оказалось, что заднее правое колесо не было надежно закреплено, причем электронная система контроля за установкой колес не обнаружила эту проблему. Когда механик вручил зеленый фонарик для старта, Гасли стартовал, несмотря на неисправность.

После того как проблема была выявлена, команда сразу подала сигнал на остановку, и гонщик мгновенно отреагировал, но один из механиков пострадал – его задело, и он получил легкие травмы. Несмотря на это, он продолжил работу во время гонки.

Стюарды подчеркнули, что Пьер Гасли несет полную невиновность в случившемся, и ответственность лежит исключительно на команде.