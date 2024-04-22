Ковалайнен восстанавливает форму и возвращается к комментированию гонок

Бывший гонщик Формулы 1 Хейкки Ковалайнен продолжает восстановление после операции на сердце. Несмотря на то, что процесс восстановления только начался, он уже вернулся к работе в качестве эксперта. В минувшую субботу Ковалайнен принял участие в освещении Гран При Китая на телеканале Viaplay.

Финский гонщик поделился своими мыслями: «Время покажет, как идёт процесс восстановления, но пока мы довольны прогрессом. Я рад, что уже смог поработать на уик-энде с Viaplay. Несмотря на некоторые проблемы с голосом, постепенно здоровье возвращается к норме после операции. Через пару месяцев будут проведены дополнительные обследования».

Хейкки Ковалайнен выразил готовность вернуться к работе в студии, хотя сейчас он предпочитает участвовать в трансляциях, чтобы не перегружать голосовые связки. Бывший гонщик уже начал ежедневные прогулки и постепенно увеличивает физическую нагрузку.

За свою карьеру в Формуле 1 Ковалайнен провёл 118 гонок, выступая за команды Renault, McLaren, Team Lotus и Caterham. После завершения выступлений в F1 в 2013 году он принял участие в японской кузовной серии Super GT и чемпионате Японии по ралли.