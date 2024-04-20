Результат хорош, но идеальным не является.

Руководитель команды Aston Martin, Майк Крак, высказался о проделанной работе в Шанхае, где Фернандо Алонсо продемонстрировал свой лучший результат на квалификации в этом сезоне.

По мнению специалистов, испанский пилот показал отличные результаты, однако сам гонщик считает, что допустил ошибку, лишившую его возможности попасть в первый ряд старта.

Майк Крак подтвердил факт ошибки со стороны Алонсо, отметив, что пилот потерял около двух десятых секунды. Возникло предположение, что круг был испорчен, однако Фернандо смог восстановиться и продемонстрировать великолепный результат, приблизившись к поулу.

Руководитель команды подчеркнул, что хотя результат команды не идеален, они намерены заработать как можно больше очков на гонке, которая состоится завтра.

На вопрос о том, какие особенности машины AMR24 позволяют достигать хороших результатов на трассе в Шанхае, Майк Крак с улыбкой отметил, что гонщики не считают машину слишком хорошей. Он также добавил, что сложные условия уик-энда, связанные с переменчивым ветром и изменением температуры трассы, создавали определенные трудности.

В условиях Шанхая вперед выходит тот, кто способен действовать максимально эффективно. Учитывая быстрое износ резины на трассе, команда планирует внимательно следить за состоянием шин во время гонки.