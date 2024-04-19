Превышение скорости: «Мы ожидали, что скорости будут несколько выше»

Руководитель команды Aston Martin F1, Майк Крак, прокомментировал итоги пятничной тренировки в Шанхае. Под конец тренировки Лэнс Стролл показал лучшее время, однако Крак предупредил, что не стоит переоценивать значение этого результата.

«По ходу единственной тренировки в Шанхае нам нужно было убедиться, что машина готова к квалификации перед субботней гонкой, поэтому наши гонщики выполняли разные программы, чтобы собрать максимум информации», - отметил Майк Крак.

Крак также отметил, что состояние покрытия трассы продолжает улучшаться, а сцепление остается на низком уровне. «Судя по результатам, скорости оказались немного ниже, чем ожидалось. Вероятно, придется выезжать на быстрые круги позже или дожидаться благоприятной ситуации с трафиком», - добавил он.

Касаясь разнообразия стратегий команд на тренировке, Майк Крак отметил: «Довольно любопытно видеть такое разнообразие вариантов. Лэнс продемонстрировал лучшее время сессии, однако делать выводы пока рано. Удивлюсь, если он удержится на верхней строчке протокола».

В своем комментарии Крак также затронул важное событие прошлой недели - продление контракта с Фернандо Алонсо. «Никаких сложностей с этим не возникло, мы начали переговоры еще в прошлом году. Продление контракта говорит о том, что он верит в нашу команду и ее перспективы», - подчеркнул руководитель команды.

Кроме того, Майк Крак упомянул о продолжающейся модернизации инфраструктуры Aston Martin. «У нас есть все необходимое для достижения успеха, и Фернандо в это верит. Новая аэродинамическая труба будет построена в этом году, и начиная с 2026 года мы будем сотрудничать с Honda», - заверил он.