Различные цвета на шинах: что они означают?

В последнее время стала популярной практика использования цветных точек на боковинах шин, но следует отметить, что это никоим образом не связано с идентификацией бракованных продуктов. Все намного проще и понятнее.

По словам заместителя директора по новой продукции и техническому маркетингу ООО „НТЦ Интайр“ (бренд Cordiant) Андрея Зогота, жёлтая точка на шине обозначает самое лёгкое место. При установке её необходимо совместить с тяжёлым местом на диске, что позволяет избежать большого количества балансировочных грузиков.

Красная точка, согласно эксперту, указывает на максимальное отклонение радиальной силы в шине. При монтаже она должна совпадать с самой лёгкой точкой на диске, обозначаемой буквой L.

Эксперт отмечает, что красные точки ставят практически все производители автомобильных шин, особенно они актуальны при первичной комплектации на шиномонтажах. Белая точка с цифрой, показывающая самое эластичное место на шине, используется редко, как дополнительная опция для выявления брака.

Полосы маркировки протектора, по мнению эксперта, не несут никакой смысловой нагрузки для потребителя, а представляют собой технологическое решение, интересное для производителей.

Специалист подчеркивает, что цветные полосы на боковине шины являются внутренней маркировкой полуфабриката. Эта комбинация полосок позволяет идентифицировать протекторы в производстве до отправки в продажу. Внешняя идентификация шин осуществляется именно по этим цветным полоскам.