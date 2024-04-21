Макс Верстаппен просто выше всех, - убежден Кристиан Хорнер.

После завершения Гран При Шанхая руководитель команды Red Bull Racing, Кристиан Хорнер, поделился своими впечатлениями о прошедших событиях. Очередная гонка завершилась победой Макса Ферстаппена. "Весь уик-энд Макс демонстрировал фантастическую форму. Здорово, когда в команде есть гонщик такого калибра, согласитесь? Особенно когда он в прекрасной форме и фактически недосягаем для соперников", - отметил Хорнер. Макс выиграл спринт, оба гонщика Red Bull показали отличные результаты в квалификации и финишировали на первом и третьем местах в Гран При, несмотря на неудачное вмешательство автомобиля безопасности и вынужденную остановку из-за этого.

Кристиан Хорнер отметил, что Макс Ферстаппен способен развивать выдающуюся скорость на трассе, что отличает его от других гонщиков. "Он настолько хорошо чувствует машину, что практически сливается с ней в единое целое, что позволяет ему показывать отличные результаты в любых условиях", - подчеркнул Хорнер.

В отличие от сравнения внутри команды, Хорнер выразил мнение о превосходстве Ферстаппена перед другими гонщиками чемпионата. "Похоже, что он в состоянии проходить круги на три четверти секунды, а то и на целую секунду быстрее всех. Он уверен в своих силах, отлично понимает, как вести себя с резиной, когда атаковать, а когда сберечь шины. Его способности чуть ли не сверхчеловеческие, и это делает работу с ним настоящим удовольствием", - добавил Хорнер.

Вопрос журналиста о выступлении Серхио Переса вызвал интерес Хорнера. "Перед началом гонки мы планировали схему с двумя пит-стопами, но ситуация изменилась с появлением автомобиля безопасности, заставив нас менять тактику, что затронуло Серхио. Он потерял время за Шарлем Леклером и Ландо Норрисом, и его шины были изношены. Опередить McLaren стало сложной задачей, учитывая отличный темп Норриса в тот день", - пояснил Хорнер.