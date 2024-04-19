Lamborghini Huracan Sterrato All-Terrain отдает дань духу внедорожника

До конца производства в конце этого года у суперкара все еще есть время породить свою бесчисленную специальную версию. Она называется All-Terrain и отражает дух бездорожья уже авантюрной машины среднемоторной конструкции.

Странно, что Lamborghini решил представить Huracan Sterrato All-Terrain на Milan Design Week. Суперкар на штангах представлен в четырех различных камуфляжных расцветках, созданных студией Ad Personam компании. Для каждой из отделок дизайнеры, по-видимому, черпали вдохновение из "снега, песка, необычных трасс и земли аридных пустынь".

Четыре расцветки были названы NEVE (снег), SABBIA (песок), BOSCO (зеленая трасса) и TERRA (гравий). Все они имеют матово-черный внешний вид крыши и задней крышки, а также крыши и поперечин. Да, Huracan Sterrato All-Terrain - суперкар, оснащенный с завода багажником. Он не единственный, так как также поднятый Porsche 911 Dakar также имеет такой багажник.

Независимо от расцветки, All-Terrain получает матово-черные кованые диски диаметром 19 дюймов и матово-темный нижний сегмент кузова. Внутри Lamborghini добавляет пластину Ad Personam, углеродный сукно с Alcantara и темную хромированную отделку.

Купить его уже сейчас поздно, поскольку все 12 машин уже разобраны. All-Terrain является частью общего тиража Sterrato в 1499 единиц. Из 12 машин четыре (по одной из каждого дизайна) направляются на Ближний Восток и Африку (EMEA). Оставшиеся восемь будут отправлены клиентам из Соединенных Штатов, Латинской Америки, Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона и Австралии.

Если Lamborghini выпустит еще один специальный Huracan, и он тоже не будет доступен, поскольку оставшаяся партия была продана примерно год назад. Его замена, наконец, выходит в этом году, но она перейдет на (возможно) восьмидесятый гибридный двигатель V-8.