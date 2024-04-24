Ламборгини Urus Plug-In Hybrid сохранила V-8 и прибавила мощности

Итальянская компания Lamborghini снова доказывает, что даже гибридный кроссовер может быть захватывающим. Новый Urus SE — это электрифицированная версия самой продаваемой модели компании, но с увеличенной мощностью и скоростью. В отличие от типичной гибридной установки PHEV, здесь не произошло уменьшение двигателя. Восьмиконтурный твин-турбо 4.0-литровый V-8 остается прежним, дополненным электромотором.

Размещенный в восьмиступенчатой автоматической коробке передач, электромотор вырабатывает 189 лошадиных сил и 356 фунт-футов крутящего момента. Бензиновый двигатель имеет внушительные показатели в 612 л.с. и 590 фунт-футов. В совокупности они обеспечивают общую системную мощность 789 л.с. при 6 000 об/мин и внушительные 701 фунт-фут при 1 750 об/мин.

По сравнению с Urus S, новый SE быстрее на 0,1 секунды до 62 миль в час, завершая задачу за 3,4 секунды. Стоит отметить, что Performante остается самым быстрым в линейке Urus, достигая 3,3 секунды. Этот новый бешеный бык достигает 124 миль в час за 11,4 секунды, или на 1,1 секунды раньше, чем версия только на бензине, и даже на 0,1 секунды раньше, чем острый Urus Performante. На полной скорости он может разогнаться до 194 миль в час, что делает его немного быстрее обеих версий только с V-8.

Urus SE поставляется с литий-ионной батареей емкостью 25,7 кВтч, установленной под полом багажного отделения, что обеспечивает более 37 миль чистого электрического пробега. В режиме EV кроссовер достигает 81 мили в час. После этого включается V-8. Lamborghini утверждает, что выбросы уменьшились на 80 процентов по сравнению с чистой ICE моделью.

С гибридной установкой Lamborghini решила обновить внешность кроссовера. Обновленные матричные LED-фары теперь имеют характерный дневной световой подпись, похожий на хвост быка, или так нам говорят. Есть некоторые дискретные обновления передней части с элементами дизайна, взятыми из суперкара Revuelto. Задняя часть, по-видимому, взята после Gallardo, и увеличивает аэродинамическое усилие на 35 процентов по сравнению с Urus S.

Lambo продаст электрифицированный кроссовер с новыми 23-дюймовыми колесами, более 100 вариантами цветов кузова и 47 вариантами интерьера. Если ни один из них вас не устроит, есть также программа Ad Personam для индивидуальных заказов... при условии, что ваш банковский счет может это выдержать. Urus SE поставляется с двумя 12,3-дюймовыми экранами и четырьмя новыми режимами: EV Drive, Hybrid, Performance и Recharge. Они добавляются к обычным режимам Strada, Sport, Corsa, Neve, Sabbia и Terra.

Мы задаемся вопросом, не планирует ли Lamborghini подобную гибридную установку V-8 также для замены Huracan, которая выйдет позже в этом году. Мы уже знаем, что Lamborghini уходит от V-10, с планами на уменьшение в будущем.

Что касается Urus, Lamborghini уже подтвердила, что второе поколение модели будет исключительно электрическим, когда оно выйдет в 2029 году. Так что если вы хотите экзотический кроссовер с бензиновым двигателем от легендарного итальянского бренда, оформляйте заказ прямо сейчас.