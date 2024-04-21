Отсутствие скорости у Ferrari удивило Ландо Норриса

Ландо Норрис финишировал на втором месте на Гран При Китая, показав самый лучший результат в текущем сезоне. Помимо этого, по итогам голосования фанатов он был признан "Гонщиком дня".

Его напарник в команде McLaren, Оскар Пиастри, тоже продолжил показывать отличные результаты, заработав четыре ценных очка за восьмую позицию.

Ландо Норрис, занявший второе место, поделился своими впечатлениями: "Я удивлен таким результатом, но очень рад! Хочу поблагодарить всю команду - они заслужили этот успех. Отличная работа на пит-стопах - мы сегодня были на высоте.

Я не ожидал такого развития событий. Я чувствовал себя комфортно за рулем, смог контролировать износ шин. Все оказалось проще, чем я предполагал. Я мог атаковать в нужные моменты, а болид великолепно себя показал. Отличный день, отличный результат, еще один подиум. Я очень рад!"

Чемпионат пилотов оставил много вопросов: например, неожиданно низкая скорость Ferrari, высокий темп McLaren, который даже можно сравнить с Red Bull. Ландо признал, что не ожидал такого развития событий и даже планировал отправиться домой пораньше. "Я не рассчитывал на подиум, так что это был приятный сюрприз. Наша команда проделала огромную работу, и результат не заставил себя долго ждать."

Перед стартом гонки Ландо делал свои прогнозы о разрыве между McLaren и Ferrari. "Я рассчитывал на разницу в 35 секунд, но я сильно ошибся. И я рад, что мои прогнозы были далеки от реальности. Сегодняшний день выдался замечательным для всей команды," - подытожил он.

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