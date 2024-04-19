Норрис одержал победу в квалификации к спринт-гонке, - Ландо.

Сегодня в Шанхае ожидается облачная погода с небольшим дождем. Температура воздуха составит +20…17°C, а на трассе плавно поднимется до +29…23°C.
В этом сезоне Формула 1 вернулась в Китай после пятилетнего перерыва из-за пандемии COVID-19. Гонки вновь проходят в обновленном формате со встречей субботнего спринта.
Участники соревнования столкнулись с новыми машинами нового поколения, оснащенными граунд-эффектом и 18-дюймовыми шинами, которые ещё не испытывались на трассе в Шанхае. Одна тренировка по новым правилам предшествовала гонкам, и чемпионом этой сессии стал Макс Ферстаппен – однако, не все пилоты смогли адаптироваться к скользкому асфальту.
Во время тренировки Серхио Перес повредил днище своего болида при наезде на бордюр, что вынудило команду провести замену.
Позднее в этот же день команды приступили к квалификации, которая была переименована в Sprint Shootout. Pirelli предоставили для гонщиков шины трех составов – C2, C3 и C4 в ролях Hard, Medium и Soft. В первых двух частях квалификации каждый участник использовал Medium, а в заключительной – комплект Soft.
Первая сессия стартовала при легком дожде, который быстро закончился. Гонщики вышли на трассу, но столкнулись с пробками. Лучшее время показал Серхио Перес, проехав круг за 1:36.110. Несколько участников не смогли продолжить борьбу, в числе которых Гасли, Окон, Элбон, Цунода и Сарджент.
Под конец сессии в пятом повороте, как и ранее, вспыхнул пожар, вызванный искрами от днища автомобилей.
Вторая сессия стартовала с небольшой задержкой из-за происшествия. По данным метеорологов, на подходе был дождь. Гонщики снова вышли на трассу, но столкнулись с пробкой.
Первым быстрый круг начал Норрис, последним – Хэмилтон, и все успели завершить свои попытки до наступления дождя. В итоге лидировал Макс Ферстаппен. Расселл, Магнуссен, Хюлкенберг, Риккардо и Стролл не смогли пройти в финал.
В финале трасса была уже мокрой, и гонщики выбрали промежуточную резину.
Условия на трассе быстро ухудшались, многие вылетели – среди них Норрис, Леклер, Ферстаппен, Чжоу и Хэмилтон. Лучшее время удержал Ландо Норрис – 1:57.940.
Ландо Норрис во второй раз в карьере одержал победу в квалификации к субботнему спринту. Завтра он разделит первый ряд стартового поля с Хэмилтоном, на втором ряду выйдут Алонсо и Ферстаппен, а на третьем – Сайнс и Перес.
Результаты квалификации к спринту
|Пилот
|Команда
|1 сессия
|2 сессия
|3 сессия
|М
|Время
|Кр
|М
|Время
|Кр
|М
|Время
|Кр
|1. Л.Норрис
|McLaren
|2
|1:36.384
|5
|5
|1:36.047
|3
|1
|1:57.940
|5