Лазеры - самый удовлетворительный способ удаления ржавчины с автомобиля

Лазерная очистка от ржавчины - ближайшее, что мы видели к настоящей магии. Старый, заржавевший Toyota 4Runner выглядит так, будто только что сошел с конвейера.

Канал YouTube I Am Detailing недавно получил шанс провести тщательную детализацию и косметическое восстановление третьего поколения 4Runner, используя все современные инструменты, чтобы успешно завершить проект. После удаления грязи и масла с помощью сухого ледоструйного аппарата, канал прибегает к высокоэффективному лазерному аппарату мощностью 1 000 ватт, стоимостью, по описанию видео, более шести фигур.

Оператор лазера не оставляет ни одного участка без внимания, обрабатывая каждый сантиметр нижней части и колесных арок, чтобы уничтожить каждую малейшую примесь ржавчины на этом 4Runner. Помимо защиты нижней части и кузовной конструкции, они также удаляют поверхностную ржавчину с тормозных дисков, суппортов и, на задней части, барабанных механизмов. Это действительно завораживающе.

После лазерной обработки 4Runner проходит тщательный цикл мойки, коррекции краски, детализации и нанесения керамического покрытия. И, судя по готовому результату, кажется, что мастера также перекрасили все панели нижней части, с которых была удалена краска лазерным очистителем.

Результат - 4Runner возрастом 30 лет, который выглядит так, словно только что вышел из салона, так и не побывав на дороге. Все металлические детали, пластик и окрашенные панели выглядят безупречно. Мы завидуем тому, кто заберет это внедорожное авто. Надеемся, что его будут использовать так, как задумано Toyota: как готовый к бездорожью танк.

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