Леклер: Хард-Норман проехал быстрее всего на полсекунды

Перед стартом Гран При Китая в команде Ferrari рассчитывали на попадание на подиум, однако Шарль Леклер и Карлос Сайнс заняли четвертое и пятое места соответственно, потеряв по две позиции с самого начала. Представители Скудерии поделились, что для них стало настоящим открытием недостаток скорости на больших дистанциях и превосходство McLaren.

«Скорость McLaren удивила. Оказалось, что они очень быстрые. Мы увидели, что Оскар Пиастри повредил днище своего автомобиля, и это немного помогло нам. Но Ландо Норрис показал очень высокую скорость», - прокомментировал свою гонку Шарль Леклер.

Вслед за этим Леклер добавил: «Сегодня у нас не было возможности продемонстрировать что-то лучшее, что немного странно. Я думал, что мы сможем давить на McLaren, особенно на Ландо, на жёстких и средних шинах, но после перехода на жёсткие Ландо был быстрее нас на полсекунды, что меня поразило. Я не понимаю, откуда такая разница».

Карлос Сайнс, занявший пятое место, отметил: «Исходя из нашего темпа на сегодняшней гонке, я не думаю, что мы могли показать результат лучше пятого места. Плохой старт, неудачный момент на первом и втором поворотах, в следствие чего обе машины потеряли по две позиции».

Сайнс также добавил: «Впоследствии нам пришлось наверстывать упущенное, и мы с моим напарником перешли на жёсткие шины довольно рано, чтобы сделать всего одну остановку. Но при такой стратегии мы не могли добиться значительного прогресса».

«Хотя удалось сохранить пятое место. Учитывая обстоятельства уик-энда и то, что произошло на старте, это была максимальная позиция, которую мы могли достичь», - заключил гонщик Ferrari.

Команда McLaren показала более высокую скорость как на квалификации, так и в гонке этого уик-энда по мнению Карлоса Сайнса. Он также выразил надежду на то, что нововведения, которые подготавливает команда, позволят Ferrari улучшить свои результаты в будущем.