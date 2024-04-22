Итальянский журналист Лео Турини прокомментировал результаты уик-энда в Шанхае, обращая внимание на важные моменты, связанные с Ferrari, его любимой командой.

Гран При Китая явно показал, что Ferrari должна как можно быстрее модернизировать машину, ведь такое обещание было дано. Необходимо признать, что SF-24 в текущем состоянии исчерпала свой потенциал.

Гонщикам Скудерии не удается не только сократить отставание от Red Bull, но и в определенных ситуациях им приходится уступать McLaren. Однако волшебных решений не существует. Впереди еще более двух десятков Гран При, и нынешнее положение вещей не может продолжаться.

Фредерику Вассеру следует уважение за то, что он уже добился. Теперь ему необходимо показать, что под его руководством Ferrari сможет модернизировать машину в ходе сезона, что не удавалось команде из Маранелло в течение многих лет.

По поводу гонщиков. Шарль Леклер и Карлос Сайнс продолжают обмениваться ударами, хотя ничего серьезного не на кону. Подобные инциденты свидетельствуют о общем настрое команды и их личном самолюбии и перспективах.

Карлосу важно опередить своего напарника, учитывая его будущее в Ferrari. Сейчас испанец заинтересован в обеспечении себе выгодного контракта на следующие годы, что зависит от результатов на трассе.

Итак, сезон только начался, и искры, возникшие в Шанхае, могут перерасти в серьезные проблемы.

Фернандо Алонсо продолжает впечатлять на трассе несмотря на возраст. Стоит отметить, что Тейлор Свифт, по сообщениям, упомянула его в своей новой песне из недавно выпущенного альбома.

Льюис Хэмилтон заслуживает более уважительного отношения. Хотя он сейчас управляет газонокосилкой, покрашенной в серебристый цвет, он занял второе место в спринте и показал вчера отличные результаты в гонке. Его переход в Ferrari, несмотря на текущее положение команды, вызывает раздельные мнения, но стоит признать его величие как чемпиона.