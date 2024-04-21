"Логан Сарджент начинает гонку из пит-лейна"

После завершения квалификации Гран При Китая команда Williams приняла решение провести замену носового обтекателя, элементов заднего антикрыла и настроек задней подвески на болиде пилота Логана Сарджента.

Для осуществления замены указанных деталей механики команды были вынуждены нарушить установленный регламент "закрытого парка", что повлекло за собой штраф в виде старта с пит-лейна для гонщика Логана.

Несмотря на серьезное наказание, данная ситуация не изменяет общую картину для Сарджента, учитывая его результаты в квалификации в Шанхае, где он продемонстрировал не лучшее время.