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"Логан Сарджент начинает гонку из пит-лейна"

После завершения квалификации Гран При Китая команда Williams приняла решение провести замену носового обтекателя, элементов заднего антикрыла и настроек задней подвески на болиде пилота Логана Сарджента.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
21.04.2024, 08:51
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Фото: F1news.ru

После завершения квалификации Гран При Китая команда Williams приняла решение провести замену носового обтекателя, элементов заднего антикрыла и настроек задней подвески на болиде пилота Логана Сарджента.

Для осуществления замены указанных деталей механики команды были вынуждены нарушить установленный регламент "закрытого парка", что повлекло за собой штраф в виде старта с пит-лейна для гонщика Логана.

Несмотря на серьезное наказание, данная ситуация не изменяет общую картину для Сарджента, учитывая его результаты в квалификации в Шанхае, где он продемонстрировал не лучшее время.

Источник

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