Опытный гонщик Логан Сарджент оценил состояние трассы: "Она была очень скользкой"

Для гонщиков Алекса Элбона и Логана Сарджента квалификация в Шанхае не прошла удачно. Оба пилота команды Williams столкнулись с проблемами низкого сцепления шин с трассой, что помешало им показать хорошие результаты.

Алекс Элбон, финишировавший на 18-м месте, поделился своими впечатлениями: «Сложная сессия. Я выехал на трек первым, когда он был ещё очень грязным, что повредило мои шины. В конце первой сессии я попытался проехать быстрый круг, но шины уже не справлялись, и у меня не было нужного сцепления. Не уверен, смог бы я пройти во вторую часть квалификации, но знаю, что у нас есть потенциал для лучших результатов. Следующий спринт для нас ещё одна возможность узнать больше о машине перед гонкой».

Логан Сарджент, занявший 20-е место, отметил: «Мои эмоции сегодня смешанные, как и в Японии. Я чувствовал, что работал хорошо, но результат – последнее место. Я думаю, что мог бы показать лучший результат, но, вероятно, так считает каждый. Трасса была очень скользкой, и это сильно повлияло на сцепление. После спринта мы сможем внести изменения в машину, так как будет снят режим «закрытого парка». Этот спринт даст нам возможность получить больше информации для гонки и понять, в чем можно улучшиться квалификации».