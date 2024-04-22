Volkswagen вернул на российский рынок любимый кроссовер. Какова его цена?

Новый кроссовер Volkswagen Tiguan 2023-2024 годов выпуска снова доступен на российском рынке, хоть и через "серые" поставки. Цены на автомобили начинаются от 3 687 756 рублей, со ссылкой на информацию от "Автоновости дня".

Все поставляемые в Россию Tiguan являются удлиненными версиями Tiguan L с китайского рынка, производимыми в сотрудничестве со Shanghai Volkswagen с 2017 года.

Фото: Автоновости Дня

За 3 687 756 рублей новый Volkswagen Tiguan L может быть привезен под заказ из Благовещенска, включая утильсбор, таможенное оформление и все необходимые документы для регистрации.

Этот кроссовер доступен в переднеприводной версии 300TSI 2WD Intelligent Edition с 1,5-литровым 160-сильным бензиновым турбомотором TSI и семиступенчатым роботом DSG. Tiguan L оснащен пятиместным салоном, кожаными сиденьями, двухзонным климат-контролем, адаптивным круиз-контролем и другими опциями.

Фото: Автоновости Дня

Во Владивостоке новый Tiguan L доступен за 4 200 000 рублей, а версия с полным приводом и 2,0-литровым турбомотором на 220 л.с. стоит от 4 463 744 рублей. В Москве 220-сильный кроссовер можно приобрести за 5 300 000 рублей, а в Ростове-на-Дону и Тюмени — за 5 450 000 и 5 850 000 рублей соответственно.

Помимо этого, на российском рынке также появился Hyundai Tucson четвертого поколения, который ранее собирался на заводе "Автотор" в Калининграде. Цены на его импортные версии начинаются от 3 550 000 рублей.