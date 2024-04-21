Макс Ферстаппен оценил: «Машина двигалась как по рельсам»

Макс Ферстаппен одержал четвертую победу в этом сезоне, показав безукоризненное выступление в Шанхае.

Макс Ферстаппен (1-й): "Гонка была невероятной! Мы были невероятно быстры с самого начала уик-энда, и я получал удовольствие от пилотирования, независимо от состояния резины. Наша машина была непобедима на рестартах, а я мог управлять ей так, как захотел."

Ферстаппен поделился эмоциями: "Я в отличном настроении в такие дни, и Китай не разочаровал. В один момент я проехал сквозь обломки на трассе и заметил изменение звука машины. В прошлом такие ситуации заканчивались проблемами. При скорости 300 км/ч и изношенных шинах повреждения были возможны, поэтому я запросил дополнительную проверку от команды."

Пилот выразил надежду на успех в Майами: "Следующая гонка в Майами, где мы выступаем хорошо. Трасса непростая, атмосфера безумная. Там нас ждут новые вызовы и события".