Макс Ферстаппен о старте сезона: «Мы с командой прекрасно начали сезон»

Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран При Китая, став первым гонщиком с 1999 года, который завоевал пять поулов в первых пяти гонках сезона. Гонщик Red Bull Racing поделился своими мыслями, выразив уверенность в отсутствии проблем в предстоящей гонке.

В поединке за поул Макс Ферстаппен показал лучшее время во всех трех частях квалификации. Гонщик рассказал о финальном быстром круге, объяснив, что улучшение времени было обусловлено лучшим сцеплением с трассой. Ферстаппен также обратил внимание на влияние ветра на баланс его машины.

По мнению гонщика, трасса практически не менялась во время сессии, за исключением небольших изменений, которые он почувствовал после спринта. Макс Ферстаппен не скрывал удовлетворения от работы своего болида во время квалификации.

Статистика показала, что Макс Ферстаппен стал первым гонщиком за последние 22 года, кто добился пяти поулов в первых пяти гонках сезона, став также стоит поулом для команды Red Bull Racing. Гонщик подчеркнул важность этого достижения для всей команды и выразил радость от того, что он и его напарник займут весь первый ряд стартовой гриды.

Вспомнив о прошлогодних событиях, Макс Ферстаппен отметил, что, если бы не досадное несчастье в Мельбурне, его лидерство в чемпионате было бы еще более значительным. Гонщик выразил уверенность в отличном начале сезона.

Отвечая на вопрос о влиянии утреннего спринта на подготовку к гонке, Ферстаппен отметил, что он и его команда получили важные данные о состоянии шин и других аспектах гонки. Гонщик выразил уверенность в подготовке к грядущему вызову и надеется, что болид Red Bull останется конкурентоспособным в воскресенье.