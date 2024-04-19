Макс Ферстаппен о своем выступлении: "я пилотировал, как будто на льду"

Его напарник Серхио Перес финишировал шестым и выйдет на старт спринта из третьего ряда, рядом с Карлосом Сайнсом.

Макс Ферстаппен (4-й): «Покрытие было экстремально скользким, и у меня возникли серьёзные трудности с прогревом шин. Именно поэтому удерживать машину на трассе было сложно – словно катание на льду.

Я считаю, что результат справедливый, учитывая сложности на мокрой дороге. На сухом асфальте мы показали себя достаточно хорошо, и это меня радует.

Завтра у меня будет возможность исправить положение в спринте. Конечно, моя стартовая позиция не идеальна из-за характеристик моей стороны решетки и низкого сцепления с трассой. Но я постараюсь начать как можно лучше».

«Завтра предстоит проехать довольно длинный участок на одном наборе шин, но, я думаю, это будет интересно».