Суть слов Марио Андетти: Подскажите, в чём наши ошибки.

Предложение Andretti Cadillac о создании собственной команды было одобрено Международной автомобильной федерацией (FIA), однако отклонено руководством Формулы-1. Вопреки этому, недавно американцы открыли базу в Сильверстоуне. В интервью для Associated Press легендарный гонщик Марио Андретти заявил, что чувствует себя обиженным на руководство Формулы-1.

«Я на самом деле обижен, – прокомментировал ситуацию Марио Андретти. – Не думаю, что наше предложение заслужило такого отклонения. Создание новой гоночной команды требует серьезных финансовых вливаний. Серия с одиннадцатью командами стоит намного больше, чем серия с десятью. Неужели мы делаем что-то неправильно?»

Следующие переговоры по этому вопросу запланированы на следующей неделе, и Марио выразил своё нетерпение по этому поводу. «До настоящего момента у нас было лишь одно совещание. Некоторые перспективы были упущены, однако важно смотреть вперед, – подчеркнул гонщик.

«Мы не теряем надежды, продолжаем двигаться вперед. Наша работа идет полным ходом, мы не просто говорим, мы действуем. Наше открытие базы в Сильверстоуне – вот наш ответ на все вызовы», – добавил Андретти.

В заключение он отметил: «Мы стараемся донести до вас, что мы готовы выполнить все требования, необходимые для участия в соревнованиях. Скажите, что нам нужно сделать. Однако на данный момент мы получаем только оправдания: "Мы не заинтересованы в вашем участии, мы не хотим, чтобы вы подвели". Мы не стремимся к провалу, и General Motors уже выразили ясную поддержку данному проекту. У нас имеются долгосрочные планы, и я не вижу, что мы еще можем сделать».