У менеджера Сайнса есть несколько вариантов для Карлоса.

Менеджер пилота Формулы 1 Карлоса Сайнса, Карлос Оноро, подтвердил, что спортсмен рассматривает несколько вариантов для своего будущего в автоспорте. Решение о дальнейших шагах пока не принято, и более конкретных новостей о возможном заключении контракта в ближайшем будущем не ожидается.

В интервью Карлос Оноро отметил: «У нас есть несколько вариантов. Сейчас наступило очень интересное время. Рынок гонщиков активно меняется, и, как мне кажется, в ближайшие недели мы увидим некоторые перемены. Однако на данный момент мы продолжаем рассматривать различные возможности».

В ответ на вопрос о том, стоит ли ждать анонса о новом контракте для Карлоса Сайнса в скором времени, Оноро заявил: «Нет, можете расслабиться! Между гонками в Китае и Майами ничего не произойдет.

По крайней мере, с нашей стороны нет планов на какие-либо официальные заявления. Мы продолжаем рассматривать варианты, поэтому посмотрим, что выйдет из этого».