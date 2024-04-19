Автомобили дешевле 10 миллионов рублей станут попадать под налог на роскошь, сообщил Минфин.

Министерство финансов России официально заявило, что автомобили стоимостью до 10 миллионов рублей также подпадают под налог на роскошь. Налог на роскошь включает тройной коэффициент оплаты налога, что означает увеличение налоговых платежей для данной категории автомобилей.

Портал Autonews проливает свет на причины подобной ситуации. В настоящее время практически все премиальные автомобили поступают к нам через параллельный импорт. Это приводит к значительным различиям в ценах в зависимости от города продажи и дилерского центра.

В данном случае налог будет рассчитываться не по цене, указанной в договоре купли-продажи, а по средней рыночной стоимости автомобиля. Поэтому при покупке автомобилей, стоимость которых приближается к 10 миллионам рублей, необходимо быть более внимательными. К примеру, под налог на роскошь попадает модель Voyah Dream EVR long range. В настоящее время ее цена составляет около 7 миллионов рублей, хотя ранее за данный автомобиль просили 10,29 миллиона рублей.

Аналогичная ситуация имеет место быть и с LiXiang.

Фото: Carsweek.ru

Тем временем появилась информация о том, что владельцы электрокаров Zeekr будут обязаны уплачивать увеличенный налог на роскошь.