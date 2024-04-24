Мохаммед бен Сулайем: СМИ пытались убить меня

Президент FIA Мохаммед бен Сулайем поделился в интервью GrandPrix247 и AFP своим мнением о текущей ситуации в организации и поддержке, которую он получил.

Бен Сулайем отметил, что ФИА переходит на более устойчивую финансовую платформу, проведя первый аудит за 120-летнюю историю. Задолженность была сокращена с более чем 20 миллионов евро до менее чем 2,5 миллионов евро, что сделало организацию более сильной и стабильной.

Он отметил, что его роль не просто работа, а ответственность, за которую он избран членами ФИА. Бен Сулайем подчеркнул, что его цель - защищать и развивать автоспорт, принимая правильные и сложные решения, исправляя ошибки и двигаясь вперед.

Президент ФИА также затронул тему слухов, отметив, что они важны для поддержания интереса к Формуле 1. Он подчеркнул, что прессе важно создавать слухи, чтобы не допустить снижения интереса болельщиков. Бен Сулайем привел собственный пример, утверждая, что его пытались убить через СМИ, однако он остался верен себе и преодолел этот кризис.

Президент подчеркнул, что спорту необходима справедливость, и выразил благодарность за поддержку, которую он получил от членов ФИА. Он призвал к пониманию того, что его избрали члены организации, и что их мнение важнее, чем мнение прессы, гонщиков или команд.

Завершая интервью, Мохаммед бен Сулайем отметил, что не может назвать своих недоброжелателей, поскольку им не хватает смелости высказать свои претензии лично. Он подчеркнул, что несмотря на все трудности, он остается на посту президента и продолжает бороться за интересы автоспорта.