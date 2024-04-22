Иж Скаут-6: возвращение к легенде российского мотопрома

Современные мотоциклы Иж производит компания ИжТехМаш. При сборке этих байков была задействована помощь поднебесных партнеров, сообщает bibimot.ru.

ИжТехМаш ориентирована на производство внедорожной техники. В отличие от эндуро и кроссовых мотоциклов, выпускаемых другими производителями, мотоциклы этой компании - это полноценные двухколесные вездеходы. В них не наблюдается инновационного дизайна или передовых технологий, зато их легко ремонтировать и обслуживать по доступной цене.

Одной из последних разработок ИжТехМаш стал мотоцикл Скаут-6, представленный в прошлом году. Этот мотоцикл обладает всем необходимым для комфортной езды по обычным дорогам. Новый Скаут-6 сильно отличается от других моделей в серии, и он в значительной степени китайского происхождения, поэтому говорить о его уникальности не приходится. Специалисты считают, что ижевский мотоцикл представляет собой копию Suzuki VanVan 200, не слишком выразительную.

Честно отметим, что в процессе сборки этой модели применялись российские детали, однако, не в достаточном объеме, как хотелось бы.

Фото: Carsweek.ru

Известно, что электрический скутер Vespa Vespa был представлен в модернизированной версии от Mansory.