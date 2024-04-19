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Изменение силовой установки на машине Расселла

Сегодня в Китае команды Формулы-1 произвели замену элементов силовых установок на машинах гонщиков, в том числе и на автомобиле Джорджа Расселла.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
19.04.2024, 08:01
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Фото: F1news.ru

Сегодня в Китае команды Формулы-1 произвели замену элементов силовых установок на машинах гонщиков, в том числе и на автомобиле Джорджа Расселла.

Пилот Mercedes был оснащен новым двигателем внутреннего сгорания, турбиной, мотор-генераторами MGU-H и MGU-K, а также выхлопной системой. Такие же обновления получили Шарль Леклер, Карлос Сайнс, Валттери Боттас, Гуаньюй Чжоу, Кевин Магнуссен и Нико Хюлкенберг.

Лэнс Стролл, Фернандо Алонсо, Алекс Элбон и Даниэль Риккардо в свою очередь установили новые детали в коробке передач.

Важно отметить, что все проведенные технические изменения были согласованы в пределах установленных правил, поэтому ни один из гонщиков не был подвергнут штрафам и оштрафован.

Источник

Джордж Расселл (14)Mercedes (46)FIA (20)

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