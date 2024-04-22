Продаются абсолютно новые Toyota Camry. Цена ниже, чем ожидалась.

Главным конкурентом для новой модели «Камри» станет корейский бизнес-седан Kia K5 2025 года выпуска, цены на который недавно выросли. Аналитики прогнозируют ожесточенную борьбу между этими автомобилями.

Новое поколение Toyota Camry в США будет предлагаться исключительно с гибридной трансмиссией THS, оснащенной 2,5-литровым атмосферным двигателем. Также будет доступен вариант с электрическим полным приводом E-Four. Мощность составит 225 и 232 л.с. соответственно.

Гибридный седан с 16-дюймовыми колесами будет расходовать 4,6 литра на 100 км в смешанном цикле, в то время как у полноприводной версии этот показатель будет выше - 5,3 литра.

Новейшая Toyota Camry будет стоить минимум 28 400 долларов, а версии покрупнее будут оценены в диапазоне от 33 400 до 34 600 долларов. Самая дорогая версия с гибридной установкой E-Four выйдет за отметку в 42 000 долларов.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что Toyota Prius призвали на техническое обслуживание из-за проблем с задними дверями.